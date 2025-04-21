Der Alte
Folge 11: Gift
Anfangs wollte Hauptkommissar Kress nicht ausschließen, daß die alte Dame, seit einem Autounfall querschnittsgelähmt, Selbstmord verübt hat. Aber dann erfährt er von ihrer Pflegerin, Frau Jakusch, daß am Abend des Todes von Sophie Brunner Sohn Bastian zu Besuch gekommen sei. Im Grunde genommen wäre der Pleite gegangene Immobilienhändler nur gekommen, um seine Mutter auf vorzeitige Auszahlung seines Erbes zu drängen. Doch diese habe sich standhaft geweigert, Bastians Forderung nachzugeben. Für Kress Anlaß genug, von seiner ursprünglichen Selbstmordtheorie wieder abzurücken. Neben Bastian Brunner geraten nun aber auch noch andere ins Visier polizeilicher Ermittlungen.
