Türkische Spezialitäten

KultKrimiStaffel 10Folge 12vom 19.01.1995
Folge 12: Türkische Spezialitäten

59 Min.Folge vom 19.01.1995Ab 12

Hannelore Schütze wurde in ihrer Wohnung ermordet. Aus dem persönlichen Umfeld der Toten bekommt es Hauptkommissar Kress mit mehreren Verdächtigen zu tun. Zu ihnen zählen ihr in rechtsradikalen Kreisen verkehrender Sohn Matthias, Lebensgefährte Georg Busse sowie der Türke Ismail Aksami. Letzterer war Hannelore Schützes Liebschaft während ihres Türkeiurlaubs. Ismail Aksami habe ihre Freundin, wie Anja Hoppe aussagt, mit seinem unerwarteten Besuch am Wochenende überraschen wollen. Geriet dieses Wiedersehen für den jungen Türken zu einer Enttäuschung mit tödlichen Folgen für Hannelore Schütze?

