Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Nichts geht mehr

KultKrimiStaffel 10Folge 13vom 09.02.1995
Nichts geht mehr

Nichts geht mehrJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 13: Nichts geht mehr

58 Min.Folge vom 09.02.1995Ab 12

Die 17jährige Gymnasiastin Michelle Marbes wird entführt. Vor den Augen ihrer Mitschülerinnen wird sie auf dem Nachhauseweg überwältigt und in einen Pkw gestoßen, ohne daß sie sich zur Wehr setzen kann. Die Entführer fordern zweieinhalb Millionen Mark von den Eltern und verlangen außerdem, daß die Polizei nicht eingeschaltet wird. Der Unternehmer Leo Marbes geht auf die Forderungen ein, doch die Lösegeldübergabe wird dennoch - ohne sein Wissen - polizeilich observiert. Kurz nachdem Michelle wieder bei ihren Eltern ist, wird das Haus, in dem sie gefangen gehalten wurde, von einem Sonderkommando gestürmt. Ein Entführer wird tot aufgefunden. Es wird vermutet, daß er von seinem Komplizen ermordet wurde. Hauptkommissar Kress übernimmt den Fall.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen