Der Alte
Folge 15: Am hellichten Tage
Wer hat Joseph Stern ermordet? Das Verbrechen ist 19 Jahre lang ungesühnt geblieben, nun aber will Karl Stern, Josephs Zwillingsbruder, Gerechtigkeit. Er möchte den Namen des Mörders erfahren, der damals seinen Bruder getötet hatte. Eine Belohnung von 100 000 Mark hat er für die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Doch Hoffnung, dass der Mordfall erneut aufgerollt wird, besteht nicht. „Keine neuen Erkenntnisse“, erfährt Hauptkommissar Kress von der zuständigen Staatsanwaltschaft. Folglich lässt er die Akte geschlossen. Allerdings nicht lange. Denn unversehens heißt Leo Kress’ nächster Mordfall: Karl Stern. Genauso wie Joseph ist es jetzt Karl ergangen. In seinem Elternhaus, in das der Witwer nach 19 Jahren wieder eingezogen war, wurde er im Schlaf erschossen. Von demselben Mörder, der auch seinen Zwillingsbruder auf dem Gewissen hat?
