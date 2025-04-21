Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 9
58 Min.Ab 12

Razzia in einem illegalen Spielclub. Zu den Verhafteten gehört der hochverschuldete Hector. Hauptkommissar Kress hat an dem Mann großes Interesse. Denn Hector steckt in der gleichen Situation wie zuvor Spieler Humbold - und der wurde ermordet.

