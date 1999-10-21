Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Die zweite Frau

KultKrimiStaffel 12Folge 16vom 21.10.1999
Die zweite Frau

Die zweite FrauJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 16: Die zweite Frau

58 Min.Folge vom 21.10.1999Ab 12

Sigrid Westfal wurde im Wohnzimmer ihrer Hauses erwürgt. Aufgrund erster Erkenntnisse, die Hauptkommissar Kress im Haus der Getöteten gewonnen hat, richtet sich sein Tatverdacht gegen zwei Personen. Entweder war es Ehemann Alex, mit dem die Ermordete in Scheidung lebte. Oder es war ihr der Kripo noch namentlich unbekannter Geliebter. Beiden Männern unterstellt Leo Kress, ein Motiv zu haben. Doch während Alex Westfal am Morgen nach dem Mord den Tatort aufsucht und gegenüber dem Hauptkommissar seine Unschuld beteuert, bleibt Sigrids Liebhaber für die Polizei weiterhin unentdeckt. Führen die Beobachtungen von Nachbarn des Mordopfers Leo Kress und seine Mitarbeiter auf eine dritte Spur? Das in der Nachbarschaft wohnende Ehepaar will gesehen haben, dass eine fremde Frau gegen 21 Uhr, also zur vermuteten Tatzeit, das Haus der Toten betreten hat.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen