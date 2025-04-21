Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Reihe 7 Grab 11

KultKrimiStaffel 4Folge 15
Reihe 7 Grab 11

Der Alte

Folge 15: Reihe 7 Grab 11

60 Min.Ab 12

Einem Strafgefangenen gelingt es bei Waldarbeiten am Chiemsee, einen seiner Bewacher zu überwältigen. Die Pistole erlaubt ihm, bis zur nahe gelegenen Autobahn zu fliehen, auf einem Rastplatz ein Liebespärchen zu überfallen, sich neu einzukleiden und zu "motorisieren". Dabei schießt er ohne Zögern den Besitzer des Fluchtfahrzeugs nieder. Kommissar Köster kennt den 37-jährigen Raubmörder Richard Brack. Er hat Brack vor sechs Jahren nach einem Banküberfall - bei dem der Filialleiter durch einen Abpraller tödlich verletzt worden war - überführt und weiß, dass Brack voraussichtlich zwei Dinge vorhat: Er wird seinen Komplizen, der gegen ihn ausgesagt hatte, töten wollen, und er will an die Beute von 200000 Mark. Merkwürdig ist allerdings, dass Brack acht Monate vor seiner Begnadigung "wegen guter Führung" ausgebrochen ist.

