Der Alte
Folge 20: Das Ende vom Lied
Dr. Grasshof erzählt seinem Freund Peter Burgmann, dass er unheilbar krank ist. Er bietet ihm an, seine Praxis zu schließen, um ihm in den letzten Monaten auf einer Reise in sonnige Länder zur Seite zu stehen. Peter Burgmann versucht spät abends, noch einen anderen Spezialisten zu erreichen, der die Diagnose von Dr. Grasshof überprüfen könnte, doch ohne Erfolg. Am meisten trifft ihn die Tatsache, dass Karsten Gernot, ein reicher Unternehmensberater, der ihm vor zwei Jahren seine Frau Michaela "ausgespannt" hatte, weiterleben wird, während er sterben muss. Im Morgengrauen fährt Peter Burgmann zu Gernot aufs Land, um ihn vor seiner Haustür mit einer doppelläufigen Schrotflinte zu erschießen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick