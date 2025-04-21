Der Alte
Folge 3: Der vierte Mann
Köster hat den fünf Jahre zurückliegenden Entführungsfall Schäffert nie ganz zu den Akten gelegt. Zwar sind damals Horst Ballfanz und Herbert Weiss als Täter festgenommen und verurteilt worden, doch sprachen einige Indizien für die Beteiligung weiterer Männer. Zudem beschäftigt Köster die Tatsache, daß die 5 Millionen Mark, die als Lösegeld für Herrn Schäffert gezahlt wurden, noch immer nicht aufgetaucht sind. Als der Totschläger Rainer Hof - ein früherer Mithäftling von Horst Ballfanz, der aufgrund seiner homoerotischen Neigungen ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihm hatte - zum ersten Mal Freigang hat, läßt Köster ihn überwachen, um Spuren zu den damaligen Komplizen von Ballfanz zu finden oder sogar zum Lösegeld.
