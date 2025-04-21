Der Alte
Folge 8: Freundschaftsdienst
Helga hatte sich nach der Scheidung von Eberhard Bertram vor einem Jahr ganz ihrem neuen Lebensgefährten Walter Krendler zugewandt. Da sie das Sorgerecht für ihre damals 17jährige Tochter Agnes bekommen hatte, zogen die beiden attraktiven Damen gemeinsam in das große Haus Krendlers. Agens Bruder Klaus war volljährig und blieb enger seinem Vater verbunden, in dessen Treuhandunternehmen er bereits als Juniorchef mitarbeitete. Bei regelmäßigen Treffen mit seiner Tochter erfuhr Eberhard Bertram, daß die Scheidung nicht nur ihn und die Familie unglücklich gemacht hatte, sondern auch Helga. Ihr "Traummann" Walter Krendler entpuppte sich mehr und mehr als schöner "Kleiderständer" mit viel Geld und wenig Charakter.
