Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Alte: Blaue Stunde

ORF2Folge vom 23.04.2026
Der Alte: Blaue Stunde

Der Alte: Blaue StundeJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge vom 23.04.2026: Der Alte: Blaue Stunde

59 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Die Altenpflegerin Ada Sahin wird früh tot in ihrem Dienstwagen gefunden. Ihr letzter Kunde, Reiseschriftsteller Ralf Degenhardt, lobt sie, anders als sein Sohn Mario. Dieser hatte Sahin wegen eines angeblich gestohlenen Erbstücks angegriffen. Bei der Vernehmung präsentiert er jedoch ein Alibi. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Helmfried von Lüttichau (Prof. Emerald Spindler) Franziska Schlattner (Sabine Doheim) Michael Prelle (Ralf Degenhardt) Christian Erdmann (Mario Degenhardt) Anuschka Tochtermann (Ada Sahin) Regie: Janis Rebecca Rattenni Drehbuch: Victor Voß Kamera: Andreas Brune Sven Frauenhoff Musik: Robert Schulte Hemming Jens Langbein Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

Alle verfügbaren Folgen