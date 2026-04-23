Der Alte
Folge vom 23.04.2026: Der Alte: Blaue Stunde
Die Altenpflegerin Ada Sahin wird früh tot in ihrem Dienstwagen gefunden. Ihr letzter Kunde, Reiseschriftsteller Ralf Degenhardt, lobt sie, anders als sein Sohn Mario. Dieser hatte Sahin wegen eines angeblich gestohlenen Erbstücks angegriffen. Bei der Vernehmung präsentiert er jedoch ein Alibi. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Helmfried von Lüttichau (Prof. Emerald Spindler) Franziska Schlattner (Sabine Doheim) Michael Prelle (Ralf Degenhardt) Christian Erdmann (Mario Degenhardt) Anuschka Tochtermann (Ada Sahin) Regie: Janis Rebecca Rattenni Drehbuch: Victor Voß Kamera: Andreas Brune Sven Frauenhoff Musik: Robert Schulte Hemming Jens Langbein Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri