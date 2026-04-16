Der Alte
Folge vom 16.04.2026: Der Alte: Mia
Ein tätlicher Angriff kostet Kaufhausmitarbeiter Markus Breitkreuz das Leben. Erste Ermittlungen führen zu seinem früheren Dienstgeber, der Bäckerei Fiedler. Dieser hatte den Verstorbenen verklagt, nachdem er öffentlich angeblich schlechte hygienische Zustände in der Backstube angeprangert hat. Je tiefer die Kripo in den Fall eintaucht, desto mehr Fragen stellen sich. Auffällig ist vor allem, dass sich Breitkreuz’ enge Jugendfreundin Maria Moser bei der Vernehmung zunehmend in Widersprüche verstrickt. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Helmfried von Lüttichau (Prof. Emerald Spindler) Leonie Euler (Maria Moser) Sebastian Kempf (Philipp Schneider) Johanna Orsini (Irene Breitkreuz) Stefan Lorch (David Fiedler) Daniel Zielinski (Markus Breitkreuz) Regie: Mirjam Orthen Drehbuch: Dagmar Rehbinder Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri