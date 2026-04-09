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Der Alte

Der Alte: Die Wahrheit im Dunkeln

ORF2Folge vom 09.04.2026
Der Alte: Die Wahrheit im Dunkeln

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Der Alte

Folge vom 09.04.2026: Der Alte: Die Wahrheit im Dunkeln

59 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Jonas Beyer rekonstruiert in seinem Podcast ungelöste Fälle. Doch bevor er sich mit Staatsanwältin Katharina Grosse treffen kann, wird er tot aufgefunden. Kommissar Bergmann nimmt den Ex-Freispruchler Tom Keller ins Visier: Beyer hatte neue Hinweise, die Kellers Schuld wieder in den Fokus rücken. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Annika Blendl (Eva Reinhardt) Mara-Sophie Schmidt (Aurelia Bergmann) Pauline Fubsan (Katharina Grosse) Lukas Rüppel (Daniel Jakobi) David Tobias Schneider (Jonas Beyer) Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri

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