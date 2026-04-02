Der Alte
Folge vom 02.04.2026: Der Alte: Wunschkind
59 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Ein Passant findet die 18-jährige Luna Kessler tot im Kofferraum eines Unfallwagens auf. Erst kürzlich war sie nach einem Leben auf der Straße zu ihrem Vater zurückgekehrt. Da das Auto ihm gehört, zählt Kessler für Hauptkommissar Caspar Bergmann zum Kreis der Tatverdächtigen. Auch seine Bekannte Monika Vogt gerät ins Visier der Kripo, als in Lunas Besitz neben viel Bargeld Vogts gestohlene Börse entdeckt wird. Um die Herkunft der großen Geldsumme zu klären, ist viel kriminalistisches Gespür nötig. Bildquelle: ORF/ZDF/Erika Hauri
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Altersfreigabe:
12GEWALT
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