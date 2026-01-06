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Der Bergdoktor Staffel 19

Der Bergdoktor (1/8): Neuanfänge

ORF2Staffel 19Folge 1vom 06.01.2026
Der Bergdoktor (1/8): Neuanfänge

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Der Bergdoktor Staffel 19

Folge 1: Der Bergdoktor (1/8): Neuanfänge

89 Min.Folge vom 06.01.2026

Wenn alte Wunden aufbrechen und neue Fälle alles fordern: Dr. Gruber ringt um Kontrolle und Klarheit. Rolf Pflüger hat nach einem Streit mit seiner Tochter einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Von Schuldgefühlen geplagt, führt Caro von nun an die Geschäfte der Firma. Vor einem Neuanfang steht auch Clara Meindl mit ihren Kindern. Zu dritt lässt sich die Familie in Ellmau nieder. Als Claras Tochter Mia ungewöhnlich hohes Fieber bekommt und kurz darauf auch ihr älterer Bruder Noah auf einen Erreger immunologisch überreagiert, schrillen bei Bergdoktor Martin Gruber die Alarmglocken. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Wolfram Berger (Rolf Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Ylvi Unertl (Sophie Gruber) Kathrin von Steinburg (Clara Meindl) Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Marc Hillefeld, Philipp Roth Kamera: Tobias Meik Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

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