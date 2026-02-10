Der Bergdoktor (6/8): Am AnschlagJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 19
Folge 6: Der Bergdoktor (6/8): Am Anschlag
Moritz Stölzer steht nach jahrelanger Überbelastung kurz vor dem Kollaps. Als er trotz Krankschreibung bei einem Drohneneinsatz die Bergrettung in große Gefahr bringt, sieht sich Martin genötigt, einzuschreiten. Da sich sein Freund Moritz in seinem Arbeitseifer nicht bremsen lässt, informiert Martin sehr zu dessen Ärger die Einsatzleitung. Derweil gibt sich Lilli heimlich die Schuld am Unfall ihres Mitarbeiters Xaver. Hätte sie ihn nicht zu einer Dienstfahrt gedrängt, läge er jetzt wohl nicht im Koma. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Hans-Werner Meyer (Moritz Stölzer) Kristin Suckow (Lena Stölzer) Regie: Kerstin Ahlrichs Drehbuch: Lisa Clodt Kamera: Sascha Kaiser Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
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