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Der Bergdoktor Staffel 19

Der Bergdoktor (8/8): Wiedersehen

ORF2Staffel 19Folge 8vom 24.02.2026
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Der Bergdoktor Staffel 19

Folge 8: Der Bergdoktor (8/8): Wiedersehen

89 Min.Folge vom 24.02.2026

Martins Patientin Marisa Taubinger leidet unter einer mysteriösen Muskelschwäche. Rasch zeigt sich, dass es sich um keine vorübergehende Komplikation handelt. Während Martin fieberhaft nach der Ursache für ihre Beschwerden sucht, schlittert Marisa in ein Gefühlschaos, als plötzlich unangenehmer Besuch vor der Tür steht. Auch Martins Gemütslage ist angespannt: Seine Ex-Partnerin Franziska Hochstetter hat ihren Besuch angekündigt. Bald lernt Martin seinen Sohn Johann kennen. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Regie: Tanja Roitzheim Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Markus Hausen Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

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