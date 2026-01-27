Der Bergdoktor (4/8): Wer einmal lügtJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 19
Folge 4: Der Bergdoktor (4/8): Wer einmal lügt
Lexis Familie ist seit dem frühen Tod ihrer Mutter zerrüttet. Als eine Wunde nicht verheilt, entdeckt Martin alarmierende Leberschäden bei Lexi. Liegt ein Gendefekt vor oder steckt eine Suchtkrankheit dahinter? Hans kämpft mit den Folgen einer Affäre. Derweil steht Lisbeth vor einem völlig anderen Abschied. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Mascha Schrader (Lexi Helmig) Bernhard Piesk (Christoph Helmig) Roman Binder (Polizist) Regie: Eva Wolf Drehbuch: Annica Heine Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
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