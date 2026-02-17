Der Bergdoktor (7/8): Verbotene FrüchteJetzt kostenlos streamen
Der Bergdoktor Staffel 19
Folge 7: Der Bergdoktor (7/8): Verbotene Früchte
Seit Jahren lebt Martins Patient Tim aufgrund einer Lungenfibrose isoliert. Nach der Begegnung mit Leonie steckt er sich mit einem unbekannten Erreger an, und bald wächst Martins Sorge um beide. Inhalt: Für Tim Maier ist sozialer Austausch schädlich. Wegen einer Lungenfibrose schottet sich Martins Patient seit Jahren ab, lediglich mit seinem Vater hält er Kontakt. Ausgerechnet als Tim der fröhlichen Leonie begegnet, hat sich der 25-Jährige mit einem unbekannten Erreger angesteckt. Versuche seines Vaters, ihre Treffen zu unterbinden, haben den gegenteiligen Effekt. Prompt verschlechtert sich nicht nur Tims gesundheitliche Verfassung, auch um die körperlich ebenfalls angeschlagene Leonie sorgt sich Martin bald ernsthaft. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Paul Sundheim (Tim Maier) Alice Prosser (Leonie Fuchs) Thomas Unger (Marco Maier) Regie: Tanja Roitzheim Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
