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Der Bergdoktor Staffel 19

Der Bergdoktor (3/8): Wünsche

ORF2Staffel 19Folge 3vom 20.01.2026
Der Bergdoktor (3/8): Wünsche

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Der Bergdoktor Staffel 19

Folge 3: Der Bergdoktor (3/8): Wünsche

89 Min.Folge vom 20.01.2026

Michael Fellner trotzt eigenen Schmerzen, um letzte Wünsche zu erfüllen. Inmitten von Risiko, Mitgefühl und unerschütterlicher Hoffnung entsteht eine berührende Geschichte voller Mut. Inhalt: Michael Fellner ist seit Jahren für unheilbar kranke Menschen da. Unermüdlich setzt er alles daran, ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Aktuell will er einem Bergsportler eine finale Tour ermöglichen. Sein Klient ist jedoch instabil und auch Fellner selbst kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Er hat alarmierend starke Kopfschmerzen. Martin rät ihm, leiser zu treten, aber Fellner ignoriert diese Empfehlung. Lilli gerät bei der Leitung des Landhandels gehörig ins Straucheln. Da macht Karin einen überraschenden Vorschlag. Besetzung: Hans Sigl (Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Barbara Lanz (Caro Pflüger) Hilde Dalik (Karin Bachmeier) Herbert Knaup (Michael Fellner) Tom Gramenz (Tonio Steiner) Regie: Eva Wolf Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Simon Zeller Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger

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