DMAXFolge vom 30.08.2021
Folge vom 30.08.2021: Vollgas im Nirgendwo

44 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Karl Geiger bricht mit seinen Töchtern Jacqueline und Paulina nach Dubai auf. Dort hat der Kfz-Profi nicht nur US-Cars im Visier, sondern auch europäische Fabrikate. Steht in der Münchner Edelschmiede eine Revolution ins Haus? In den Vereinigten Arabischen Emiraten interessiert sich der Firmenboss zudem für die lokale Schrauber-Kultur, denn möglicherweise kann er dort seine Tuning-Kits verkaufen. Und Karl trifft am Persischen Golf auch Jimmy Pelka, den „König der Leistungssteigerung“. In dessen Supersportwagen steht eine Wüstenprobefahrt auf dem Programm.

