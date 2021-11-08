Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Für die Katz!

DMAXFolge vom 08.11.2021
Für die Katz!

Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 08.11.2021: Für die Katz!

44 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12

Der „Boss of Big Blocks“ hat große Pläne. Karl Geiger will mit einem Ford GT MK 1 an einem Bergrennen teilnehmen. Und Mechaniker Basti soll auf einer Indian, Baujahr 1923, performen. Aber die Zeit drängt, noch sind beide Vehikel nicht einsatzbereit. Und der Firmenboss muss außerdem neue Fahrzeuge auftreiben, denn im Showroom in München herrscht Auto-Notstand. Deshalb fährt Karl mit seinem Chefeinkäufer Sven zum Oldtimer-Shopping nach Malaga. Dort locken Schnäppchen auf vier Rädern, doch bereits das erste Kaufobjekt entpuppt sich als echter Reinfall.

