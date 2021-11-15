Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 15.11.2021
44 Min.Folge vom 15.11.2021Ab 12

Paella und Sonnenschein: Malaga hat seinen Besuchern einiges zu bieten. Aber Karl Geiger und sein Chefeinkäufer Sven dürfen sich an der Südküste Spaniens nicht auf die faule Haut legen. Das Duo muss dringend Autos für den Showroom in München aufstöbern, denn bis dato war die Shopping-Tour ein Reinfall. Zum Glück haben die Männer noch einige vielversprechende Optionen auf ihrem Zettel. Oldtimer-Spezialist Andreas hat möglicherweise nicht nur Klassiker, sondern auch coole Hot Rods im Angebot. Und bei einer abgelegenen Finca lockt eine Corvette C3.

