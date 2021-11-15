Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 15.11.2021: Schrott in Malaga
44 Min.Folge vom 15.11.2021Ab 12
Paella und Sonnenschein: Malaga hat seinen Besuchern einiges zu bieten. Aber Karl Geiger und sein Chefeinkäufer Sven dürfen sich an der Südküste Spaniens nicht auf die faule Haut legen. Das Duo muss dringend Autos für den Showroom in München aufstöbern, denn bis dato war die Shopping-Tour ein Reinfall. Zum Glück haben die Männer noch einige vielversprechende Optionen auf ihrem Zettel. Oldtimer-Spezialist Andreas hat möglicherweise nicht nur Klassiker, sondern auch coole Hot Rods im Angebot. Und bei einer abgelegenen Finca lockt eine Corvette C3.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.