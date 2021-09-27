Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 27.09.2021
Premiere in der grünen Hölle

Die Corvette C8 ist ein Sportwagen der Extraklasse. Aber wie schlägt sich das leistungsstarke Vehikel auf einer der anspruchsvollsten Pisten der Welt? Rennfahrer Daniel gibt am Steuer des US-Klassikers in der „grünen Hölle“ Vollgas. In der Werkstatt in München liegen unterdessen die Nerven blank. Dort schraubt Mechaniker Dieter schon seit vielen Monaten an einer Rarität auf vier Rädern. Aber es ist wie verhext, der De Tomaso Pantera, Baujahr 1974, läuft noch immer nicht rund. Bekommt der Kraftfahrzeugexperte die technischen Probleme in den Griff?

