Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 13.09.2021: Wüstenrallye extrem
44 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12
Der Shopping-Trip am Persischen Golf neigt sich dem Ende zu und Karl Geiger steht in Dubai noch immer ohne ein passendes Fahrzeug da. Wenn der Firmenboss mit leeren Händen heimkehrt, wäre das eine Schmach. Deshalb muss sich Karl in den Vereinigten Arabischen Emiraten sputen. Findet der „Boss of Big Blocks“ dort ein Auto, das seinen hohen Ansprüchen genügt? Und mit seinen Töchtern Jacqueline und Paulina erkundet der erlebnishungrige Geschäftsmann die Wüste. Das Trio brettert in Allrad-Vehikeln durch die Dünen. Aber dann zieht in der Region ein Sandsturm auf.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
