Der Geiger - Boss Of Big Blocks

DMAXFolge vom 25.10.2021
Folge vom 25.10.2021: Neue Wege

44 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12

Karl Geiger und seine Tochter Jacqueline haben auf ihrer Shopping-Tour quer durch Deutschland eine Corvette Grand Sport im Visier. Aber rückt der Verkäufer den sündhaft teuren Oldtimer-Rennwagen zu einem fairen Preis raus? Und der „Boss of Big Blocks“ interessiert sich neuerdings auch für Wohnwagen, denn die Camping-Branche boomt und der ausgebuffte Münchner Geschäftsmann wittert ein gutes Geschäft. Die silbernen Modelle des Herstellers Airstream haben es ihm besonders angetan. Der unverwechselbare Look der Kult-Caravans lässt Karls Puls höherschlagen.

