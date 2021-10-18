Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

DMAX
Folge vom 18.10.2021
44 Min.
Ab 12

Hellblauer Lack mit orangenen Streifen: Das teuerste Auto, das Karl Geiger jemals eingekauft hat, wird angeliefert. Diesem freudigen Ereignis fiebert der „Boss of Big Blocks“ schon lange entgegen. Aber der nagelneue Ford GT im Gulf-Design bricht mit der Tradition. Denn im Heck des Vehikels schlummert statt eines V8-Motors ein Sechszylinder. Kann sich Karl damit anfreunden? Bei einem Shopping-Trip quer durch die Republik mit Tochter Jacqueline stehen anschließend nicht nur Sportflitzer, sondern auch Wohnwagen auf der Einkaufsliste des Münchner Kfz-Experten.

