Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 18.10.2021: Das teuerste Auto
44 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12
Hellblauer Lack mit orangenen Streifen: Das teuerste Auto, das Karl Geiger jemals eingekauft hat, wird angeliefert. Diesem freudigen Ereignis fiebert der „Boss of Big Blocks“ schon lange entgegen. Aber der nagelneue Ford GT im Gulf-Design bricht mit der Tradition. Denn im Heck des Vehikels schlummert statt eines V8-Motors ein Sechszylinder. Kann sich Karl damit anfreunden? Bei einem Shopping-Trip quer durch die Republik mit Tochter Jacqueline stehen anschließend nicht nur Sportflitzer, sondern auch Wohnwagen auf der Einkaufsliste des Münchner Kfz-Experten.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
