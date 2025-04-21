Der Kommissar
Folge 1: Grauroter Morgen
61 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen, rettungslos drogensüchtig, zieht ihre Eltern mit in den quälenden Kreislauf von Entziehung, Rückfall, erneuter Entziehung und erneuten Rückfällen. Es entstehen menschliche Probleme, die sich in einem Mord lösen und die Frage nach der Schuld auch einer egoistischen und vor allen Dingen verständnislosen Umwelt anlasten.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises