Der Kommissar

Kellner Windeck

KultKrimiStaffel 4Folge 4
Folge 4: Kellner Windeck

60 Min.Ab 12

Im seichten Wasser eines öffentlichen Brunnens wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden: Er ist ermordet worden. Kommissar Keller und seine Leute können ihn schnell identifizieren. Es ist der Kellner Windeck, ein liebenswerter, aufmerksamer Mann. Aber er war für manchen zu nett zu den Frauen, ein Grund nicht nur zur Eifersucht, sondern auch für echte Konflikte. Mehrere Ehen waren durch seine Liebenswürdigkeit bedroht. Einer der betroffenen Ehemänner könnte der Mörder sein.

