Traum eines Wahnsinnigen

KultKrimiStaffel 4Folge 6
55 Min.Ab 12

In einer Irrenanstalt ist ein Mord geschehen und - fast unter den Augen der herbeigerufenen Polizei - ein zweiter. Nur ein Mann kann als Mörder in Frage kommen, aber er ist entflohen. In fieberhafter Eile untersucht Keller mit seinen Assistenten das Vorleben des Geflohenen, denn nur so kann sich feststellen lassen, wohin er sich eventuell gewandt hat. Dabei wird eine entsetzliche Entdeckung gemacht: Das Leben von weiteren Menschen ist in Gefahr. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

KultKrimi
