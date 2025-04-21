Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Die Tote im Park

KultKrimiStaffel 4Folge 7
Folge 7: Die Tote im Park

60 Min.Ab 12

Ein Callgirl ist ermordet worden. Für Kommissar Keller und seine Assistenten stellt sich die fast unlösbare Aufgabe, aus dem großen Bekanntenkreis der Ermordeten den möglichen Täter herauszufinden. Die umfangreichen Untersuchungen lassen den Kreis der Verdächtigen sehr schnell zusammenschrumpfen.

KultKrimi
