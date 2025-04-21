Der Kommissar
Folge 5: Ein rätselhafter Mord
58 Min.Ab 12
Auf offener Straße ist ein Student hinterrücks erschossen worden. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei am Tatort haben ergeben, dass der tödliche Schuss nur aus einem ganz bestimmten Haus gekommen sein kann. Kommissar Keller und seine Assistenten nehmen sofort sämtliche Bewohner des Hauses ins Verhör. Sie geraten in einen Sumpf von Verdächtigungen, Lügen, aber auch echte menschliche Probleme treten zutage. Nur mit Mühe gelingt es dem Kommissar-Team, die Mauer der Feindseligkeiten zu durchbrechen und in minuziöser Kleinarbeit schält sich ein mögliches Motiv heraus.
Der Kommissar
