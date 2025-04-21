Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

KultKrimiStaffel 5Folge 1
63 Min.Ab 12

Ein alter Mann, der Obdachlose Hugo Bechtold, wird erschossen in einem Auto aufgefunden. Kommissar Keller stellt fest, dass sich an den Schuhen des Ermordeten rötliche Spuren eines Tennisplatzes befinden. Es gelingt ihm, den Platz ausfindig zu machen und einen Freund von Bechtold, den alten Biebach, zur Mithilfe zu überreden.

