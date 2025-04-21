Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 5Folge 11
57 Min.Ab 12

Nachts zwischen drei und vier Uhr wird der Barbesitzer Basseck in seiner Wohnung erschossen. Für die Kriminalpolizei erscheint dieser Mord beinahe alltäglich. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass es diesmal nicht um einen Racheakt aus geschäftlichen Gründen oder um eine Abrechnung unter dunklen Ehrenmännern geht, sondern um menschliche Probleme, die immer wieder am Rande des Halbwelt-Geschehens auftreten.

