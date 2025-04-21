Die Nacht, in der Basseck starbJetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 11: Die Nacht, in der Basseck starb
57 Min.Ab 12
Nachts zwischen drei und vier Uhr wird der Barbesitzer Basseck in seiner Wohnung erschossen. Für die Kriminalpolizei erscheint dieser Mord beinahe alltäglich. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass es diesmal nicht um einen Racheakt aus geschäftlichen Gründen oder um eine Abrechnung unter dunklen Ehrenmännern geht, sondern um menschliche Probleme, die immer wieder am Rande des Halbwelt-Geschehens auftreten.
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises