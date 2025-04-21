Der Kommissar
Folge 8: Das Komplott
57 Min.Ab 12
Zwei Stunden nach Dienstschluss ruft der reiche Unternehmer Bachmann durch ein Telefonat seinen jungen Mitarbeiter Steintaler, der noch in seinem Büro arbeitet, zu sich. Steintaler macht sich, ohne zu zögern, auf den Weg und findet seinen Chef, mit dem er gerade eben noch gesprochen hat, erschossen vor. Der Tresor steht offen und ist ausgeraubt. Er alarmiert unverzüglich die Kriminalpolizei. Kommissar Keller stellt fest, dass Steintaler für den Weg zu Bachmanns Zimmer genau 54 Sekunden benötigt hat. In dieser Zeit muss der Mörder seine Spuren verwischt haben und geflohen sein. Das erscheint fast unmöglich.
Der Kommissar
