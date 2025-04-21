Der Kommissar
Folge 4: Mykonos
59 Min.Ab 12
An einem abseits gelegenen Treffpunkt wird, scheinbar sinnlos, ein junger Mann ermordet. Kommissar Keller kommt sehr schnell dahinter, dass Rauschgift mit im Spiel ist. Es beginnt eine fieberhafte und gefährliche Suche nach den Hintermännern dieser Mordtat. Die Polizei hat eine besondere Trumpfkarte für sich: eine Zeugin, von der die Gangster nichts wissen können. Doch Kommissar Keller muss sich fragen, wie lange er diesen Sachverhalt verschleiern kann, denn schließlich sind seine Gegner zu allem fähig.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises