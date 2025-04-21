Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Schwarzes Dreieck

KultKrimiStaffel 5Folge 9
Schwarzes Dreieck

Schwarzes DreieckJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 9: Schwarzes Dreieck

64 Min.Ab 12

Herr Alsberg wird tot in seiner Badewanne aufgefunden. Alles deutet auf einen Unfall hin, denn niemand konnte zur fraglichen Zeit die Wohnung betreten. Seine Frau war in der Kirche, und ihre Schlüssel lagen bei absolut unverdächtigen Nachbarn. Erst einige Hinweise, die sich bei Routine-Verhören ergeben, lassen Kommissar Keller stutzig werden: Er vermutet einen Mord, den er nicht beweisen kann. Erst ein Zufall führt die Kripo auf die richtige Spur, und nun beginnt ein atemberaubendes Wettrennen mit der Zeit, denn man muss nicht nur Beweise sichern, sondern noch schlimmeres Geschehen verhüten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen