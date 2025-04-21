Der Kommissar
Folge 12: Der Geigenspieler
64 Min.Ab 12
Kommissar Keller bewegt sich mit seinen Mitarbeitern in einem gesellschaftlichen Kreis, der normalerweise nichts mit den Schattenseiten des Lebens zu tun hat. Es geht um einen Mord, der diesmal beinahe perfekt zu nennen ist und den Täter nicht preisgibt, weil kein Zeuge vorhanden ist. Trotz einer äußerst schwierigen Spurensuche gelingt es Keller dank seiner ihn auszeichnenden logischen Kombinationsgabe, den Mörder soweit zu bringen, dass er dem Geständnis seiner Tat nicht mehr ausweichen kann.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises