Der Kommissar
Folge 1: Mit den Augen eines Mörders
59 Min.Ab 12
Bauarbeiter finden frühmorgens die Leiche eines Schulmädchens, das erwürgt worden ist. Die Mordkommission wird mit einem undurchsichtigen Fall konfrontiert, denn ein Motiv ist nicht erkennbar. Also muss in mühsamer Kleinarbeit rekonstruiert werden, wie das Mädchen seine letzten Stunden verbracht hat. Dabei stößt Kommissar Keller sehr bald auf eine Zeitlücke, die nicht geklärt werden kann. Mitschüler, Lehrer, Eltern, Nachbarn - alle werden befragt, aber niemand kann eine Erklärung geben. Das bestärkt den Verdacht der Kripo: einer der Zeugen muss gelogen haben.
Genre:Krimi-Drama
