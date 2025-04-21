Schwierigkeiten eines AußenseitersJetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 5: Schwierigkeiten eines Außenseiters
Der Ladenbesitzer Helmut Domrose wird mitten in der Nacht durch verdächtige Geräusche aus seinem Geschäft geweckt. Da er glaubt, jemand habe eingebrochen, nimmt er seinen Revolver, eilt die Treppe herunter und - wird rücklings erschlagen. Wenig später treffen, alarmiert von Frau Domrose, Kommissar Keller und sein Team am Tatort ein. Schon bald scheint der Fall klar zu sein: Der Tat dringend verdächtig ist Theo Klinger, ein in der gesamten Nachbarschaft wegen seiner Unhöflichkeit, Brutalität und Arbeitsscheu gefürchteter junger Mann. Obwohl augenscheinlich sämtliche Verdachtsmomente dafür sprechen, dass Theo Klinger den Mord begangen hat, hat der Kommissar an dieser glatten Lösung einige Zweifel.
