Der Kommissar

Schwierigkeiten eines Außenseiters

KultKrimiStaffel 7Folge 5
Schwierigkeiten eines Außenseiters

Schwierigkeiten eines AußenseitersJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 5: Schwierigkeiten eines Außenseiters

59 Min.Ab 12

Der Ladenbesitzer Helmut Domrose wird mitten in der Nacht durch verdächtige Geräusche aus seinem Geschäft geweckt. Da er glaubt, jemand habe eingebrochen, nimmt er seinen Revolver, eilt die Treppe herunter und - wird rücklings erschlagen. Wenig später treffen, alarmiert von Frau Domrose, Kommissar Keller und sein Team am Tatort ein. Schon bald scheint der Fall klar zu sein: Der Tat dringend verdächtig ist Theo Klinger, ein in der gesamten Nachbarschaft wegen seiner Unhöflichkeit, Brutalität und Arbeitsscheu gefürchteter junger Mann. Obwohl augenscheinlich sämtliche Verdachtsmomente dafür sprechen, dass Theo Klinger den Mord begangen hat, hat der Kommissar an dieser glatten Lösung einige Zweifel.

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen