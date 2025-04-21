Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Sein letzter Coup

KultKrimiStaffel 7Folge 3
Sein letzter Coup

Der Kommissar

Folge 3: Sein letzter Coup

59 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht werden die Beamten eines Münchner Polizeireviers in Alarmzustand versetzt: genau vor ihrem Eingang haben Unbekannte einen Toten abgelegt. Der Mann, ein der Kripo bekannter Nachrichtenhändler, ist kurz zuvor ermordet worden. Kommissar Keller vermutet einen Racheakt der Unterwelt. Damit liegt er richtig, wie sich wenig später herausstellt, denn es wird gemunkelt, daß ein ganz großes Ding in Vorbereitung ist.

