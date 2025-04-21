Der Kommissar
Folge 8: Der Liebespaarmörder
Alle Männer, die Anita König kennen, sind angetan von ihrer Schönheit, ihrem Charme, ihrer Anmut. Und da Anita in einem Tanzcafé angestellt ist, ist die Zahl ihrer Verehrer groß. Doch alle mehr oder weniger eindeutigen Anträge weist sie weit von sich, denn seit einiger Zeit ist sie mit einem jungen Mann befreundet, den sie sehr mag. Als die beiden eines Abends in den nahen Wald fahren, werden sie von einem Unbekannten überfallen. Der junge Mann wird tödlich verletzt. Für Kommissar Keller und sein Team steht fest, dass der Mörder unter den zahlreichen mehr oder minder aufdringlichen Verehrern Anitas zu finden ist. Doch bald schon merkt der Kommissar, dass sich die Nachforschungen viel schwieriger gestalteten, als angenommen.
