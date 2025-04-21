Jähes Ende einer interessanten BeziehungJetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 6: Jähes Ende einer interessanten Beziehung
Als Alexander Strassner an diesem Abend sein Haus verlässt, um im städtischen Gemeindesaal einem Konzert beizuwohnen, wird er vor der Haustür von drei Schüssen tödlich getroffen. Sein Freund Erich Lobach, mit dem Strassner seit Monaten zusammenwohnt, hat auf die eindringlichsten Fragen des Kommissars keine Erklärung, wer den Mord begangen haben könnte. Erst als der Kommissar ihm mitteilt, dass man bei Alexander ein kleines Päckchen mit zwei Verlobungsringen gefunden habe, ist Erich Lobach bereit auszusagen, dass Alexander seit einiger Zeit mit einer Studienrätin befreundet war. Schon bald erfährt Kommissar Keller, dass irgendetwas an dieser merkwürdigen Beziehung nicht stimmen konnte.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick