Der Kommissar
Folge 9: Traumbilder
59 Min.Ab 12
Kommissar Keller wird über Autotelefon in eine dunkle Seitenstraße beordert: Ein junger Mann behauptet, verfolgt zu werden. Als Keller dort ankommt, fallen Schüsse. Der junge Mann bricht tödlich getroffen zusammen, und auch der Kommissar wird schwer verletzt. Trotz seiner Verwundung macht sich der Kommissar vom Krankenbett aus an die Lösung des Falles.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises