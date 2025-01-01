Der letzte Bulle
Folge 2: Und raus bist du!
43 Min.Ab 6
Fiona Mehring wird in einer Strandbar tot aufgefunden - sie wurde vergiftet. Die erste Spur führt Mick und Andreas zu dem Essener Ableger einer Unternehmensgruppe, die in ganz Deutschland Firmen dabei hilft, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden. Der gewissenlose Manager Rasmus Schweizer leitet dieses Unternehmen, in dem Fiona nach kurzer Zeit nicht nur Karriere, sondern sich offensichtlich auch einige Feinde gemacht hat ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
