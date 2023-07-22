Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 3Folge 12vom 22.07.2023
Folge 12: Ich sag's nicht weiter

44 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12

Die Schülerin Anja Cordt wird ermordet im Foyer des Heinrich Heine Gymnasiums gefunden. Kurz zuvor hatte sie sich mit ihrer besten Freundin Romy gestritten, doch die beteuert ihre Unschuld. Ein Motiv hätte sie jedoch: Ein peinliches Nacktfoto von Romy macht im Internet die Runde - und das kann nur Anja in Umlauf gebracht haben. Mick und Andreas kämpfen sich durch die brodelnde Gerüchteküche des Gymnasiums - vor allem für Mick keine leichte Aufgabe ...

