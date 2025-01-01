Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Tod eines Schlachters

ATV 2Staffel 3Folge 11
Tod eines Schlachters

Tod eines SchlachtersJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 11: Tod eines Schlachters

42 Min.Ab 12

Im Wald liegt ein toter Schlachter namens Schill. Meisner steht vor einem Problem: Der Tote ist völlig blutleer, außerdem passt die Wunde am Hals zu keiner Waffe. Als Tatverdächtige kommen zunächst sowohl die getrennt lebende Witwe als auch Schills Lebensgefährtin, eine militante Tierschützerin, in Frage. Als am Morgen nach dem Leichenfund diverse Essener Bürger mit Wurstvergiftungen in den Krankenhäusern der Stadt landen, führen die Ermittlungen umgehend in eine andere Richtung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen