Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Aller guten Dinge sind drei

ATV 2Staffel 3Folge 3
Aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind dreiJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 3: Aller guten Dinge sind drei

44 Min.Ab 12

Die Bestsellerautorin Anja Friedrich wird tot aufgefunden - Todesursache: Gift! Erste Verdächtige liefert ihr außergewöhnliches Privatleben, denn Anja Friedrich lebte nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Männern zusammen. Diese Dreierbeziehung hatte die Autorin in einem Buch verarbeitet. Im Verkaufsschlager "Monogamie - ein Auslaufmodell?" gab sie Auskunft über das Liebesglück zu dritt. Für Mick steht fest: Es war einer der Partner. Aber es gibt noch weitere Verdächtige ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen