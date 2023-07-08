Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Killer-Alphabet

ATV 2Staffel 3Folge 8vom 08.07.2023
Folge 8: Das Killer-Alphabet

44 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 12

In der Volkshochschule Essen wird die Kursleiterin Carola Seehagen erstochen aufgefunden. Carola war Leiterin des Anfängerkurses für Analphabeten, an dem auch die alleinerziehende Mutter Susi Zinsmeister teilnahm. Mick und Andreas finden heraus, dass Carola mit deren Leistung nicht zufrieden war und ihr deshalb keine Kursbescheinigung ausstellen wollte. Für Susi hätte das katastrophale Folgen gehabt ...

