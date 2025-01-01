Der letzte Bulle
Folge 9: Alles Verräter
Für Mick und Andreas kommt es ganz dick: Ein Kripo-Kollege wird brutal ermordet - und Mick und die gesamte Abteilung werden verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Das Dezernat Interne Ermittlung, das mit Caroline Hillebrecht und Falk Schröter zwei knallharte Beamte auf den Fall ansetzt, hat Hinweise darauf, dass Jonas korrupt war. Und weil er kurz davor war auszupacken, gehen die Beamten davon aus, dass ihn jemand zum Schweigen bringen wollte - jemand aus der Abteilung!
